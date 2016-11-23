Сына певицы Мадонны арестовали

Во вторник, 22 ноября, сына популярной американской певицы Мадонны Рокко арестовали.

Шестнадцатилетний мальчик, согласно последним данным, употребляет запрещенные вещества, на него жалуются соседи. Как сообщает британское издание The Sun, люди, живущие рядом с домом отца Рокко Гая Ричи в Лондоне, позвонили в полицию, сообщив, что подростки, в частности сын Мадонны, безобразно себя ведут.

Сотрудники правоохранительных органов увидели, что мальчик отбросил что-то в сторону, а затем нашли на его одежде следы марихуаны. В результате юноша был арестован.