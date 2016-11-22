Провинциальная деваха, ставшая в одночасье звездой НТВ, Светлана Курицына (больше известная интернет-пользователям как Света из Иваново), решилась на радикальные меры. Девушка страдает от своего главного достоинства – большой груди.



Измучившись вконец от большого бюста, который приносит не только физические (очень устает спина и ноют плечи), но и моральные страдания (мужики не смотрят в глаза, а только пялятся на грудь) своей обладательнице, Светлана решилась обратиться к пластическому хирургу, который бы исправил природный дар, доставшийся ей в наследство по женской линии, и взялся уменьшить естественный пятый размер до более комфортной «троечки».



Однако расценки московской клиники всерьез испугали 24-летнюю звезду экрана. На одну только операцию потребуется полмиллиона рублей, не считая курса реабилитации. Сейчас Курицына ищет спонсора, чтобы осуществить свою мечту, хотя все знакомые настоятельно отговаривают ее от такого опрометчивого шага, рассказывает «Собеседник». Сама же Светлана уверена, что только после операции сможет обрести свое женское счастье, ведь пышные формы, хотя и выглядят соблазнительно, не помогли ей найти своего единственного.

Напомним, Света из Иваново прославилась на всю страну после интервью о том, как лучше обустроить Россию, произнеся ставшую тут же популярной фразу "мы стали более лучше одеваться".

Читайте также:

Другие новости шоу-бизнеса

Все новости дня