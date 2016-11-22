Ксения Собчак опубликовала первый снимок в детской комнате сына

Как уже писали АН, Ксения Собчак вернулась с новорожденным сыном домой без подарков и шариков. Новоиспеченная мама выложила в Instagram первый снимок после роддома, сделанный в детской комнате сына.









На фотографии счастливая мама качает люльку ребенка. Можно рассмотреть и декор детской комнаты, который подобрали родители. Главе семейства, Максиму Виторгану, не разрешается приближаться к малышу без халата и маски. Ксения не преминула показать и снимок довольного папы, подписав его «Мой самый главный друг и помощник».









Телеведущая по-прежнему скрывает имя новорожденного малыша и не показывает его личико. Известно, что первое время семейство Собчак-Виторган проведет в доме бабушки, Людмилы Нарусовой, а затем переедет в свою квартиру, расположенную на Смоленском бульваре столицы.





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