Рэперу Канье Уэсту поставили странный диагноз

Во вторник, 22 ноября, знаменитому американскому рэперу Канье Уэсту, который ранее был экстренно госпитализирован, поставили диагноз.

Врачи заявили, что у музыканта диагностировано истощение. Как сообщает сегодня CNN, ссылаясь на собственный источник, в настоящий момент Канье Уэст находится в одной из больниц Лос-Анджелеса. Ранее сегодня сообщалось, что рэпера мучила страшная бессонница, однако он не хотел отправляться в клинику лечиться, вследствие чего его пришлось приковать наручниками к каталке.

Супруга артиста Ким Кардашьян незамедлительно решила вернуться в Лос-Анджелес из Нью-Йорка, узнав о состоянии возлюбленного.