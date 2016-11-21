Враждовавшие три года Гуф и Баста, наконец, помирились

Трехлетней вражде двух популярнейших российских исполнителей - Гуфа и Басты - пришел конец. По крайней мере, в социальных сетях оба рэпера поддерживают видимость дружеского общения.

Василий Вакуленко, более известный как Баста, и Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, поделились с поклонниками совместным фото, сделанным в “Газгольдере”. Снимок, опубликованный на страницах рэперов в социальных сетях, сопровождался достаточно теплыми комментариями. Гуф написал, что был рад увидеться, на что Баста ответил: “С возвращением”.

Пока неизвестно, говорит ли примирение рэперово о возобновении сотрудничества, однако поклонники уже обратились к ним с просьбой записать совместный трек.

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