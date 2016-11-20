Джоли не позволила Питту увидеть шестерых детей в День Благодарения

Всемирно известная голливудская актриса Анджелина Джоли не позволила своему супругу Брэду Питту, с которым она недавно рассталась, увидеть в День Благодарения, 24 ноября, их шестерых детей.

Кроме того, Джоли распланировала и другие праздники в этом и следующем году - Питт не будет участвовать ни в одном из них, передает интернет-издание Entertainment Tonight. Эту новость сообщила адвокат, ведущая бракоразводный процесс актеров, Лора Вассер.

Согласно последней информации, Анджелина также заставила Брэда подписать соглашение, согласно условиям которого именно она будет решать, когда и где он будет видеться с детьми в присутствии психолога.