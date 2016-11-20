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Ксения Собчак выписалась из роддома без шариков и подарков

20 ноября 2016, 18:54 [ «АН-онлайн» ]

Ксения Собчак выписалась из роддома без шариков и подарков
фото: globallookpress.com
Знаменитая российская телеведущая Ксения Собчак выписалась с новорожденным сыном из роддома.
 
Звезда и ее супруг Максим Виторган решили отказаться от традиционного громкого мероприятия с цветами и подарками. Собчак покинула клинику тихо и незаметно, без лишней шумихи, сообщает портал Life.
 
Уже известно, что в момент родов рядом с телеведущей были и супруг, и мать. Причем мужчина очень сильно нервничал и периодически выходил на улицу, чтобы выкурить сигарету. Уже на следующий день после появления малыша на свет, в роддоме счастливую мать навестили подруги и дети ее мужа от первого брака. 

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