Телеведущая Дана Борисова написала предсмертную записку

Знаменитая российская телеведущая Дана Борисова совершила странное действие.

Белокурая красавица оставила в открытом доступе на своей страничке в социальной сети настоящую "предсмертную записку". Дана Борисова подала в Следственный комитет заявление на своего возлюбленного - хоккеиста Александра Морозова. Телеведущая уверяет, что спортсмен и экс-участник проекта "Дом-2" оклеветали ее на одном из ток-шоу. Теперь женщина получает угрозы в свой адрес и опасается за жизнь своей дочери Полины.

Борисова призвала общественность внимательно следить за развитием событий и отметила, что если с ней и ее ребенком что-то случится - это, вероятнее всего, будет делом рук одного из вышеуказанных мужчин. Телеведущая призналась, что ей очень страшно.