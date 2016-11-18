Голливудская звезда шокировала поклонников своим некрасивым телом

Поклонники знаменитой голливудской актрисы были шокированы ее появлением на пляже в весьма неприглядном виде.

Тело Дрю Бэрримор оказалось рыхлым и нетренированным, а купальник и вовсе возмутил ее фанатов. Звезда появилась на мексиканском курорте в майке и растянутых шортах, которые лишь подчеркивали ее располневшие бедра и живот. 40-летняя женщина, очевидно, совсем забыла о занятиях в спортивном зале и стала чаще посещать рестораны быстрого питания.

Поклонники расстроены, потому что совсем недавно актриса хвасталась, что сбросила более десяти килограммов при помощи удивительной диеты.