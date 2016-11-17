«Легион» даст концерт в Москве

Звёзды российского хэви-метала, носящие гордое имя «Легион», дадут концерт 18 ноября в московском клубе Wunder.

Помимо собственно концерта, состоится творческий вечер коллектива: музыканты ответят на вопросы публики. Интрига мероприятия – песни с нового альбома, над которым сейчас работает группа.

«Легион» является одной из главных групп российского хэви, а её фронтмен Алексей Булгаков – одним из лучших вокалистов отечественной рок-музыки. В творческом багаже Алексея – сотрудничество с «Арией», а также с «Артерией», детищем «арийского» экс-гитариста Сергея Терентьева.

Концерты «Легиона» – лучшая возможность послушать живьём хэви-метал топового уровня у самой сцены и без концертной давки, свойственной мейнстримовым группам «Ария» и «Кипелов».