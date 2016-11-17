Дженнифер Гарнер готова простить супруга-изменщика

На днях стало известно, что знаменитая голливудская актриса Дженнифер Гарнер приняла решение простить своего супруга Бена Аффлека, который некоторое время назад изменил ей с няней их троих детей.

С момента скандала прошло уже больше года, и вот, наконец, звездная пара снова решила сойтись и остаться семьей ради детей и самих себя. Как сообщает ряд западных СМИ, к выяснению отношений подключилась мать Аффлека Крис Энн, которая имеет весьма серьезное влияние не только на сына, но и на невестку.

Есть данные, что женщина практически запретила паре разводиться и испробовать все доступные возможности примирения. По мнению пожилой дамы, Гарнер следует призвать на помощь всю свою женскую мудрость и понимание, чтобы склеить разбитый брак.