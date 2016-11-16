Рики Мартин объявил о помолвке с художником из Швеции

Известный певец пуэрто-риканского происхождения Рики Мартин сделал предложение своему бойфренду, шведскому художнику Джоэну Юзефу, с которым начал встречаться в этом году.

Признание о состоявшейся помолвке певец сделал в эфире телешоу Эллен Дедженерес. Он поделился, что сильно нервничал перед тем, как сделать предложение, однако волнения оказались напрасными: Юзеф ответил согласием.

Как рассказал сам Мартин, он встретил художника, когда искал новые экспонаты для своей коллекции произведений искусства. До этого он в течение четырех лет состоял в отношениях с экономистом Карлосом Гонсалесом Абеллой, с которым расстался два года назад.

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