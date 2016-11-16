Forbes рассказал, кто из молодых звезд больше зарабатывает

Журнал Forbes, который не так давно публиковал список самых дорогих певиц, на этот раз обнародовал рейтинг наиболее высокооплачиваемых звезд, не достигших 30-летия, причем возглавила его, как и в предыдущем случае, Тейлор Свифт.

26-летняя американская певица, обошедшая по уровню дохода даже Мадонну, за прошедший год заработала 170 миллионов долларов. На 60 миллионов отстают от нее парни из бойз-бэнда One Direction, а замыкает тройку самых дорогих звезд футболист Лионель Месси, в его 29 лет заработавший почти 82 миллиона долларов.

В десятку также вошли британская поп-певица Adele (28 лет, 80 с половиной миллионов долларов), Рианна (27 лет, 75 миллионов) и Джастин Бибер (22 года, около 56 миллионов).

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