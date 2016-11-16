В СМИ активно обсуждается беременность Пелагеи

Российские издания уже не первую неделю активно обсуждают вероятную беременность певицы Пелагеи.

С каждым новым фото в социальных сетях журналисты утверждаются в своих догадках только больше. Артистка весьма успешно скрывает свое положение - практически не посещает публичные мероприятия, носит свободную одежду, а на снимках прикрывает область живота рукой или какими-либо предметами.

На днях СМИ вновь начали говорить о том, что Пелагея в скором времени станет мамой - в сети появились снимки, на которых певица выглядит очень свежей, красивой, но слегка располневшей. Кроме того, она перестала фотографироваться в полный рост.