Степан Меньщиков, экс-участник шоу "Дом-2", очень умилил своих поклонников довольно интимной фотографией, которую выложил в соцсети. На ней изображена его беременная жена в черном кружевном белье и с оголенным уже немаленьким животиком.

В надписи, которой Степан Меньщиков сопроводил снимок, он поздравляет свою жену с днем рождения. Фанаты пришли в восторг от такого проявления любви и стали также оставлять свои комментарии с очень теплыми словами в адрес супружеской пары, сообщают dni.ru.

Напомним, что совсем недавно вокруг Степана Меньщикова разгорелся скандал, когда тот заявил, что хочет отдать своего отца в дом престарелых. Также сообщается, что экс-участник шоу не захотел давать деньги на отца из-за необходимости расходов на жену и ребенка.









Фото: instagram.com