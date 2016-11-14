Ким Кардашьян решила родить третьего ребенка, но это может быть опасно

Светская львица Ким Кардашьян решила родить третьего ребенка, однако есть обстоятельства, которые могут не позволить ей это сделать.

У звезды проблемы со здоровьем, вследствие чего роды могут быть опасными, сообщает интернет-сайт Hollywoodlife.com. У Кардашьян уже есть двое детей - 3,5-летняя дочь Норт Уэст и годовалый сын Сэйнт Уэст. Врач красотки высказался категорически против третьих родов, поскольку обе ее беременности протекали с осложнениями и могли сопровождаться фатальными кровотечениями. Ни один медик не может дать женщине гарантий, что на этот раз все будет благополучно, поэтому ее призывают подумать.