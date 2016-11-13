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Роберт Де Ниро сделал скандальное заявление по поводу избрания Трампа

13 ноября 2016, 09:55 [ «АН-онлайн» ]

Роберт Де Ниро сделал скандальное заявление по поводу избрания Трампа
фото: globallookpress.com

Всемирно известный голливудский актер, лауреат престижной премии "Оскар" Роберт Де Ниро сделал весьма скандальное заявление по поводу избрания миллиардера Дональда Трампа на пост президента США.

По словам Де Ниро, его ощущения от победы Трампа на выборах похожи на те, что он испытывал после страшных терактов 11 сентября 2001 года, передает издание The Hollywood Reporter. Актер заметил, что он намерен наблюдать за тем, что произойдет с США в дальнейшем и подчеркнул, что "очень, очень, очень много людей" будут следить за деятельностью Дональда Трампа на посту главы страны.

Ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал миллиардеру о том, чем чреват выход США из альянса.

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