Ольга Бузова решила родить ребенка

Знаменитая российская телеведущая Ольга Бузова заявила о намерении вновь выйти замуж и родить ребенка.

В рамках телешоу такой благоприятный исход звезде предсказали маг, гадалка и психолог. Они предположили, что Бузова в скором времени еще раз выйдет замуж и станет мамой, причем последнее является для телеведущей большим желанием, передает "7 Дней".

В финале программы Ольга Бузова вышла из тайной комнаты и заявила, что описание событий ее жизни и черт характера, озвученное гадалкой, магои и психологом, практически полностью соответствует реальности.