Популярная отечественная телеведущая и светская львица Ксения Собчак снялась для обложки российской версии журнала Tatler. Зачем это понадобилось глянцевому журналу, непонятно: Ксюша на 9 месяце…

Пока не родила, Ксения Собчак решила не сходить с полос различных изданий - в любом виде и чего бы это ни стоило, передает «Лайф».

Обложку модного издания Tatler украшает фотография Собчак: беременная телеведущая снялась в том, в чем ее родила мать. Точно также поступила в свое время американская актриса Деми Мур - эту ее «акцию» и повторила Ксения. У Собчак даже поза точно такая же, какая была у Деми Мур во время ее фотосессии.