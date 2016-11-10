Валентин Юдашкин шокировал общественность своим видом после болезни

Знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин недавно появился в студии популярного шоу "Про любовь" на Первом канале.

Зрители были шокированы, впервые увидев кутюрье после его серьезной болезни. Напомним, у Юдашкина, согласно некоторым данным, диагностировано заболевание почек - месяц назад ему якобы сделали в Германии операцию.

Однако на ток-шоу модельер пришел в прекрасном расположении духа и выглядел просто великолепно - его кожа сияла, а сам он, казалось, излучает здоровье и спокойствие. Еще на своем дне рождения 15 октября он выглядел уставшим и изможденным и заставлял поклонников своего таланта переживать.