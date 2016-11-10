Телеведущая Ольга Бузова покинула Россию

Знаменитая телеведущая Ольга Бузова, которая недавно оказалась в центре скандала из-за расставания с мужем, покинула Россию.

Сразу после завершения съемок в фильме "Жги" звезда схватила чемоданы и отправилась в Испанию вместе с подружкой. Многие связали спешный отъезд Бузовой из России с тем, что в сети появилась информация о новой пассии супруга телеведущей Дмитрия Тарасова.

Согласно слухам, футболист уже несколько месяцев встречается с моделью Анастасией Костенко, которая внешне напоминает Анджелину Джоли. Более того, спортсмен якобы снимал для красотки квартиру в Москве.