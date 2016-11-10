Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике

Знаменитый голливудский актер Брэд Питт впервые после расставания с супругой Анджелиной Джоли вышел на публику.

Питт принял решение посетить премьеру картины под названием "Союзники" в Лос-Анджелесе. Как сообщает издание People, актер был в прекрасном расположении духа, постоянно улыбался, с удовольствием позировал фотографам, а также активно общался с многочисленными поклонниками.

Напомним, ранее Брэд Питт заявил, что намерен добиваться совместной опеки над шестью общими с Анджелиной Джоли детьми. Кроме того, недавно он пообщался со своим старшим сыном Мэддоксом.