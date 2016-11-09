Певцу Шуре запретили въезд на Украину

Поп-исполнитель Шура пополнил список российских звезд, которым запрещен въезд на территорию Украины. Концерт певца, который должен был состояться через два дня в Киеве, отменен.

Концертный директор артиста Павел Депершмидт подтвердил эту информацию. Он рассказал, что причиной такого решения могла стать видеозапись от 2014 года, в которой Шура называет Крым частью территории России.

По словам депутата украинской “Радикальной партии” Оксаны Корчинской, отмена концерта произошла по ее инициативе, поскольку в Службе безопасности Украины ей подтвердили, что перец неоднократно нарушал местные законы. Администрация клуба, в котором было запланировано выступление, уже принесла свои извинения за то, что менеджеры готовили концерт, “не разобралась в ситуации.”

Читайте также:

Другие новости шоу-бизнеса

См. все новости дня