Музыкант Владимир Кристовский стал отцом в пятый раз

Знаменитый российский музыкант Владимир Кристовский сегодня в пятый раз стал отцом.

Мужчина, который уже воспитывает четырех дочерей, очень долго мечтал о сыне и теперь его заветное желание сбылось. О том, что его супруга Ольга подарила ему мальчика, Кристовский написал на своей страничке в социальной сети Instagram. Уже известно, что малыша назвали звучным именем Федор.

Счастливый отец написал радостный пост, в котором отметил, что теперь у него настоящая хоккейная пятерка. Подписчики музыканта поздравили своего кумира и пожелали ему, супруге и ребенку счастья и здоровья.