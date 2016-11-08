Интимные снимки одной из самых востребованных актрис Голливуда продали таблоидам

Одна из самых востребованных актрис Голливуда 26-летняя Дженнифер Лоуренс вновь оказалась в центре внимания журналистов.

На днях папарацци удалось получить интимные снимки юной американской звезды. Фотографии демонстрируют весьма очевидные романтические отношения между Лоуренс и 47-летним режиссером Дарреном Аронофски, передает издание Daily Mail. Фотографы увидели, как влюбленные страстно целуются на одной из улиц Нью-Йорка.

Ранее данных, подтверждающих слухи о романе деятелей кино, не было, однако теперь у поклонников Дженнифер Лоуренс отпали всякие сомнения.