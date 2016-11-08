Шелдон из «Теории большого взрыва» получит собственный сериал

История молодого Шелдона Купера обретёт полноценные очертания в новом телесериале, который уже находится в стадии разработки. Правда, герою известного сериала «Теория большого взрыва» будет всего 12 лет.

Других деталей, в том числе имён актёров первого плана, пока не сообщается. Джим Парсонс в спин-оффе выступит только в роли исполнительного продюсера, вместе с Чаком Лорри, Стивеном Моларо и, возможно, Биллом Прэди. В занимающихся разработкой CBS и Warner Bros. TV комментировать информацию о планируемом сериале не стали. Однако источник в Голливуде сообщил СМИ, что ожидается нечто похожее на комедию «Малькольм в центре внимания».

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