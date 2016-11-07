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Шепелев опубликовал фотографии Платона на отдыхе в Греции

7 ноября 2016, 19:17 [ «АН-онлайн» ]

Шепелев опубликовал фотографии Платона на отдыхе в Греции
instagram.com/dmitryshepelev

В Instagram телеведущего Дмитрия Шепелева появились фотографии совместного отдыха с сыном Платоном в Греции, которые он озаглавил «Долгожданный побег». Тем временем, дедушка и бабушка со стороны мамы очень соскучились по внуку.

Одинокий отец демонстрирует снимки подросшего сына на фоне греческих руин и моря. Надо заметить, что к своим трем годам Платон побывал уже и в Болгарии. Каждый раз Шепелев увозит сына за границу, когда на него заявляют права родители Жанны Фриске.

На этот раз шоумен уехал с ребенком в Грецию сразу после того, как Савеловский суд Москвы частично удовлетворил иск родителей Фриске к Шепелеву, разрешив им видеться с внуком. Только когда это произойдет, родные бабушка и дедушка не знают.



Вернувшись в Москву, Шепелев оставил ребенка своим родителям, а сам улетел в Алма-Ату на выступления. После этого он продемонстрировал собственное фото с новой прической в стиле 90-х. Дмитрий сбрил бороду и коротко остриг волосы, лишившись зачесанной наверх челки.


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АТ


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