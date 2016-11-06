Язвительная блогерша Миро нашла виновницу развода Тарабузиков

Предстоящий развод некогда идеальной семейной пары Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова не обсуждает разве что ленивый. Тарабузики уже подтвердили факт своего расставания, а поклонники пары ищут причину внезапного разрыва.

Скандальная блогерша Ольга Миро, кажется, нашла виновницу. В свойственной ей язвительной форме, девушка прошлась по интеллектуальным способностям блондинки ("человек без мозга погибает, а Оля Бузова ведёт телепередачу") и главному инстинкту футболиста.

В несчастье Бузовой ее тезка обвиняет завистливое окружение блондинки во главе с ее соведущей по «Дому-2» Ксенией Бородиной. "Пока все ржали над Оленькой, она вышла замуж за футболиста. У него денег много, а других ценностей у Бузовой нет. Всё было бы хорошо, если бы футболисты не жили инстинктами, среди которых половое влечение - главный. Подлые завистницы, вроде толстой Ксюши Бородиной, которой приходится содержать своих альфонсов, подсунули наивному футболисту новую писечку. И не просто подсунули, а ещё и уведомили об этом Олечку", - написала Миро в "ЖЖ".



