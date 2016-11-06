Певица Kristina Si была выдворена из Украины

Российскую r’n’b-певицу Кристину Саркисян, известную под псевдонимом Kristina Si, не пустили на Украину, обвинив в пересечении границы через недействующие пункты пропуска.

Кроме того, Саркисян заподозрили в пребывании на “временно оккупированных территориях”.

Инцидент произошел во время прохождения паспортного контроля в киевском аэропорту. Сотрудники таможни заподозрили певицу в нарушении местного законодательства. В результате проверки, якобы выявившей факты таких нарушений, Саркисян было отказано во въезде на территорию Украины на протяжении трех лет.

В настоящий момент неизвестно, состоится ли запланированный на 11 ноября концерт в Одессе. На сайте лейбла Black Star Inc., с которым сотрудничает певица, информация по этому поводу пока отсутствует.