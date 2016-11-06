Американская супермодель и младщая сестра Ким Кардашьян - Кендалл Дженнер - привлекла внимание папарацци на вечеринке в честь своего совершеннолетия, на который она явилась в миниатюрном платье на голое тело.

Это не первый ее выход в свет без нижнего белья. Видимо, сказываются семейные традиции, выражающиеся в слишком откровенном минимализме. Серебристый лоскуток материи на бретельках-цепочках лишь с натяжкой можно назвать платьем. За такую модную салфетку, созданную дизайнером Антуаном Саламе, звезда подиума заплатила 9 тысяч долларов.

«Не сдишком дорого для девушки, которая только получила право выпить за свой день рождения», - иронизируют блогеры в соцсетях.

Следует напомнить, что совершеннолетие в США наступает в 21 год, тогда же молодые люди получают паспорт, а первым их документом, после свидетельства о рождении, являются водительские права, которые можно получить с 16 лет.

По случаю праздника знаменитость организовала вечеринку в одном из клубов Лос-Анджелеса, куда пригласила своих родных и друзей. В какой-то момент мама именинницы пригласила всех выйти на улицу. Там героиню торжества ждал новенький Rolls Royce. Правда, о главном подарке Кендалл после вечеринки уже и не помнила, так как слишком бурно отметила свое совершеннолетие. Об этом рассказала ее 32-летняя сестра Хлои Кардашьян.

"Мне на 21 день рождения подарили сумку и обед!" — жаловалась наутро именинница. А когда сестра спросила у Кендалл, как ей новая машина, она ответила: "Ой, я даже забыла".













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