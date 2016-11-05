Алсу изумила поклонников своей фигурой после третьих родов

Знаменитая российская певица Алсу изумила своих поклонников фигурой после третьих родов.

Артистка продемонстрировала свою стройность, опубликовав снимок с празднования Хэллоуина вместе с дочками Микеллой и Сафиной. Подписчики Алсу в Instagram были удивлены, поскольку их кумир надела черный наряд по фигуре, хотя всего три месяца назад женщина родила своего третьего ребенка. Певица выглядит очень тонкой и подтянутой.

Напомним, в августе текущего года Алсу и ее супруг Ян Абрамов стали родителями сына, которого было решено назвать красивым именем Рафаэль.