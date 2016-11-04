Платье Глюкозы на балу дебютанток Tatler возмутило общественность

Знаменитая российская певица Глюкоза произвела фурор на балу дебютанток, который устроил журнал Tatler.

На мероприятии, где собираются юные леди, Наталья Чистякова-Ионова появилась в весьма откровенном платье - полупрозрачном, узоры которого едва закрывают наиболее интимные части тела. Многие подписчики Глюкозы в Instagram высказывались возмущенно: мол, не следует надевать подобные открытые наряды на такие мероприятия, тем более в Колонный зал Дома Союзов.

Недовольство людей было мотивировано тем, что на балу присутствовали дети, которым не следует видеть столь откровенные платья. Однако, конечно, нашлись и те, кому наряд показался весьма красивым и уместным.