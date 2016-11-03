«Имперский стиль» Вики Цыгановой пройдет по подиуму Estet Fashion Week

19 ноября в Ювелирном доме «Эстет» пройдет открытый показ коллекции «Имперский стиль» бренда TSIGANOVA. Мероприятие ознаменует официальное закрытие XII сезона ювелирной недели моды Estet Fashion Week.

Участие бренда TSIGANOVA в Estet Fashion Week станет продолжением модной линии, которую дизайнер и певица Вика Цыганова представила на Mercedes-Benz Fashion Week в гостинице «Метрополе». Презентация нарядов проходила в закрытом формате, а также коллекция была представлена не полностью. Теперь коллекция «Имперский стиль» будет представлена широкой аудитории, в рамках дефиле бренд TSIGANOVA покажет более двадцати вещей. Шоу-показ в рамках Estet Fashion Week будет украшен выступлением балерин Имперского Русского Балета в постановке Гедиминаса Таранды.

TSIGANOVA – бренд российского художника, модельера, певицы и актрисы Вики Цыгановой. Вика создает вещи из натуральных тканей (шелк, шерсть) и кожи, дополняет авторской вышивкой с использованием золотых и серебряных нитей, жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней и бисера. Основными мотивами служат классические узоры Персии в сочетании с русской техникой исполнения и отделкой традиционными русскими мехами — соболем, куницей.

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