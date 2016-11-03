Владимир Пресняков-старший и «Самоцветы» откроют Estet Fashion Week

Специальным гостем дня открытия XII сезона ювелирной недели моды Estet Fashion Week 15 ноября станет знаменитый музыкант, композитор, певец, саксофонист, Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший. Вместе с легендарным ВИА «Самоцветы» он исполнит популярные песни коллектива, на которых выросло в нашей стране уже не одно поколение.

Это событие совпадет с рядом знаменательных дат. В этом году Владимир Пресняков-старший отпраздновал 70-летний юбилей. В дни проведения осеннего сезона Estet Fashion Week семья Пресняковых будет отмечать еще два радостных события – юбилей супруги Владимира Петровича – Елены Пресняковой, а также 50-летие совместной жизни Елены и Владимира Пресняковых. Случай беспрецедентный в отечественном шоу-бизнесе! Совместно с Ювелирным домом «Эстет» Владимир Пресняков-старший готовит для драгоценной супруги сюрприз. Что это будет, возможно, узнают все гости Estet Fashion Week непосредственно 15 ноября 2016 года.

16 ноября в рамках концертной программы Владимир Пресняков-старший также выступит сольно на сцене Estet Fashion Week, исполнив всеми любимые песни из собственного репертуара, а также несколько инструментальных пьес на саксофоне.



Заказ билетов на fashion-шоу https://ponominalu.ru/event/estet-fashion-week.

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