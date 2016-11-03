Филипп Киркоров ударил поклонницу на концерте

В сети появилась видеозапись, на которой популярный российский артист Филипп Киркоров во время концерта в Тольятти ударил свою поклонницу.

Музыкант проходил между рядами в зале во время выступления, а за ним шла его фанатка. Как сообщает РИА «ФАН», Киркоров внезапно резко развернулся и довольно сильно задел поклонницу рукой, вследствие чего она упала на пол. Интересно, что помочь женщине встать решили зрители, а не сам "король эстрады", который просто продолжил выступление.

Есть данные о том, что женщина находилась в нетрезвом состоянии и Филиппу Киркорову было необходимо "отбиться" от нее, однако некоторые считают, что это был намеренный жест артиста.