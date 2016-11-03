Forbes опубликовал рейтинг самых богатых в мире певиц

Forbes составил рейтинг самых богатых «звезд» мировыой эстрады. Однако их доходы, которые считаются самыми высокими в мире, получены не только от концертов, но и от участия в рекламных компаниях.

На первом месте в топе рейтинга красуется Тейлор Свифт. Ее доход составляет 170 миллионов долларов. Внушительные гонорары, которые увеличили ее шансы на вхождение в тройку лидеров списка, были получены «звездой» за участие в рекламных кампаниях газировки, обуви, а также продукции Apple, сообщают izvestia.ru.

Второе место досталось Адель. Доход певицы составляет свыше 80 миллионов долларов. А замыкает тройку лидеров Мадонна. Она получила в этом году чуть менее Адель – семьдесят шесть с половиной миллионов долларов.