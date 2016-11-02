Украинские националисты попытались сорвать выступление Светланы Лободы

Украинская певица Светлана Лобода вызвала недовольство националистов своими гастролями по России. В результате под угрозой срыва оказался ее концерт в городе Чернигове.

Националисты обратились к властям Черниговской области с требованием отменить выступление певицы. Когда же этого не произошло, в ход пошли другие методы. Перед зданием областного музыкально-драматического театра имени Шевченко, в котором проходил концерт, был устроен пикет. Митингующие разбросали гильзы и фальшивые российские купюры, забрызганные красной краской.

На какое-то время концерт действительно был прерван из-за того, что в полицию поступило сообщение о заложенной бомбе. Сотрудники полиции эвакуировали из здания драмтеатра около 600 человек и проверили помещения, однако никаких подозрительных предметов найдено не было. После этого концерт был продолжен.