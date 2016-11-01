Юлия Высоцкая призналась: у нее есть серьезная зависимость

Знаменитая российская актриса, кулинар и автор нескольких книг Юлия Высоцкая призналась в том, что имеет серьезную зависимость.

Оказалось, что у женщины, которая ведет невероятно здоровый образ жизни, катается на велосипеде, правильно питается и приучает к этому близких, есть слабость. Высоцкая призналась, что не может обойтись без одного продукта - кофе. Актриса заявила, что обожает пить по утрам бодрящий напиток, который обладает целым рядом полезнейших свойств.

Выяснилось, что раньше Юлия Высоцкая переживала из-за своей зависимости, однако впоследствии выяснила, что кофе содержит в себе антиоксиданты. Теперь она пьет его с удовольствием.