Известный российский музыкант Юрий Лоза объявил о своей готовности представить Родину на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве.

Артист хочет показать всему миру, что такое российская "самобытная эстрада". Как сообщает агентство городских новостей «Москва», Юрий Лоза убежден, что не следует ставить перед собой задачи занять первое место на "Евровидении", а нужно продемонстрировать хорошего артиста со своей песней.

Музыкант подчеркнул, что в РФ еще остались поэты и композиторы, у которых не до конца "расплавились мозги". Кроме того, Лоза считает, что любой уважающий себя сочинитель сможет написать хорошую песню, а он - и подавно.