Степан Меньшиков сдает больного отца в дом престарелых

Бывший участник телешоу «Дом-2» заявил, что решил отдать больного отца в дом престарелых. Отец Степана, Валерий Владимирович, перенес инсульт и так от него и не оправился. Степа решил сдать папу в хоспис…

О своем решении Степан Меньшиков рассказал журналистам 31 октября. Степан не хочет видеть, что его родитель превратился в овощ (это Степа сам так говорит). Вдобавок, Меньшиков-младший, по его словам, хочет обеспечить достойную старость своей маме, которая уже не в состоянии ухаживать за больным мужем, передает «Лайф».

Семья Меньшиковых живет в Екатеринбурге, а сам Степан давно перебрался в Москву и общается с родителями только заочно. Свое решение Степан мотивирует тем, что хочет пресечь мучения матери (у нее больные руки и она не может таскать мужа). Поэтому Степан говорит, что отдает отца в дом престарелых, потому что любит маму больше, чем папу…