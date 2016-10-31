Джастин Бибер прервал концерт, обидевшись на фанатов

Популярный канадский певец Джастин Бибер прервал концерт и со скандалом покинул сцену, разозлившись из-за того, что фанаты слишком громко кричали в перерывах между песнями.

Скандал произошел во время концерта певца в Манчестере, состоявшегося 23 октября. Бибер обратился со сцены к поклонникам с просьбой не шуметь в перерывах между песнями. Когда же его просьбы была проигнорирована, певец бросил микрофон и покинул сцену.

Позднее в своем микроблоге в Twitter Бибер объяснил свой поступок. По его словам, он был сильно расстроен тем, что зрители не хотели слышать его слов и он из-за шума не мог сказать им то, что собирался. При этом Бибер не стал извиняться за свое поведение, а впоследствии удалил пост.

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