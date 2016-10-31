Представители Глеба Самойлова не подтверждают информацию о его госпитализации

По словам пиар-менеджера группы The Matrixx Елены Рудаковой информация о госпитализации рок-музыканта Глеба Самойлова не соответствует действительности и связана с отменой эфира на “Нашем радио”.

По словам Рудаковой, у Самойлова нет проблем со здоровьем. Она предположила, что информация о том, что музыкант был доставлен в реанимацию, появилась после того, как из-за чрезвычайно плотного концертного графика пришлось отменить запланированное выступление на “Нашем радио”. При этом Рудакова отметила, что на сегодняшней пресс-конференции, посвященной предстоящим концертам с оркестром в Москве и Санкт-Петербурге, Самойлов присутствовать не будет в связи с его занятостью.

Ранее сегодня появилась информация о том, что музыкант был доставлен в больницу.

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