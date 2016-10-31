Представители Глеба Самойлова не подтверждают информацию о его госпитализации

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Мины со взрывателями обнаружены в одном из грузовых вагонов в Москве
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Сборная России по каратэ возвращается с чемпионата мира без медалей
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В Казани экстренно сел самолет с отказавшим двигателем
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Под Екатеринбургом три молодых человека умерли от передозировки наркотиками
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Украинцы просят Поклонскую избавить их от «нерадивых правителей» в Киеве
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Начальника службы безопасности жестоко избили в Москве
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В Мурманске молодая мать поссорилась с возлюбленным и выпрыгнула в окно
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Глава Венесуэлы начал диалог с представителями оппозиции
|30.10 20:58
Горящий утеплитель под Ростовом погубил человека
|30.10 20:04
Гол Александра Кокорина принес победу "Зениту" над "Томью"
|30.10 19:40
Американский журналист сравнил команду Клинтон с птичьим пометом
|30.10 16:57
Российские пловцы Ефимова и Морозов завоевали "золото" на Кубке мира
|30.10 15:59
В Турции за связь с оппозицией уволены 10 тысяч чиновников
|30.10 15:20
Эксперт ФИФА: В матче "Спартак" - ЦСКА арбитр должен был назначить пенальти
|30.10 14:30
Под Волгоградом автобус задавил троих детей
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Британские СМИ пророчат превращение Калининградской области в горячую точку
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В Ленобласти грузовик с солдатами сорвался с моста
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Молдаване первый раз за 20 лет самостоятельно выберут президента
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Минобороны: пока Россия и Сирия не наносят удары по Алеппо, коалиция бомбит Мосул
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Фигуристка Медведева принесла сборной РФ первое золото на Гран-при в Канаде
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Мариано Рахой стал премьер-министром Испании
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В Киеве националисты разогнали "конопляный марш" (ВИДЕО)
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Украинский экономист: Страна идет к экономической катастрофе
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Сын президента Украины показал, сколько он зарабатывает
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Депутат Ирина Яровая потребовала объяснений от Украины по поводу символа ГУР
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Электричка загорелась на Киевском вокзале
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В Карелии произошло массовое ДТП, пятеро погибших
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Пассажир упал на рельсы в московском метро, на оранжевой ветке сбой