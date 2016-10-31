Знаменитый российский музыкант, бывший участник группы "Агата Кристи" и действующий лидер The Matrixx попал в реанимацию.

Сегодня представители Глеба Самойлова намерены устроить пресс-конференцию, в рамках которой они расскажут все подробности о состоянии музыканта, сообщает агентство НСН.

Напомним, Глеб Самойлов является известным советским и российским музыкантом, поэтом, композитором, а в недалеком прошлом — фронтменом популярной среди любителей рока группы "Агаты Кристи". В настоящий момент ему 46 лет. Кроме того, он приходится младшим братом Вадиму Самойлову.