Юлия Савичева поразила поклонников изменившимся лицом

Известная российская певица Юлия Савичева, которую уже давно не видно на публике, на днях продемонстрировала поклонникам свое изменившееся лицо.

Артистка сейчас отдыхает за границей на море. На своей страничке в Instagram она сообщила, как ей сложно поверить, что в Москве уже выпал снег. К посту Савичева прикрепила снимок, который изумил ее фанатов - на девушке нет ни капли макияжа, кроме пары штрихов туши на ресницах. От солнца на лице певицы высыпали веснушки, однако рыжеволосой Юлии это очень идет. Молодая женщина отметила, что с ней все отлично, она проводит время в студии, записывает новые песни и путешествует по живописным местам.

Фанаты Савичевой отметили ее естественную красоту и заявили, что им приятно смотреть на настоящую, не отфотошопленную артистку.