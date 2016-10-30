Джигурда признал, что страдает психическим заболеванием

В звездном семействе Джигурды – Анисиной новый скандал. Фигуристка подала на развод, заявив, что болезнь супруга прогрессирует и он стал опасен для собственных детей. Джигурда признал, что страдает психопатией.

Но при этом добавил, что этим недугом страдали великие творческие люди, видимо, причисляя себя к их числу. О многом может сказать и недавнее решение Джигурды сменить всем известные имя и фамилию на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден.

Предстоящий развод, как видно, не очень расстраивает эпатажного артиста, предпочитающего семейной идиллии шумные вечеринки. Появившись на одной такой под шаманский бубен, он начал рассказывать о своих якобы новых фаворитках, в числе которых оказались светская львица Лена Ленина, некая американка-еврейка, увлекающаяся каббалой, и даже кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, которой Джигурда пообещал в случае ее победы быть "как Моника Левински", сообщает РЕН ТВ.

Напомним, что это не первое заявление о разводе в семье Джигурды и Анисиной. В начале года глава семейства публично заявил о том, что разводится с супругой-изменщицей. Вволю пропиарившись во всех российских СМИ, пара передумала разводиться. И вот новое заявление, прозвучавшее теперь уже из уст Марины Анисиной. Супруги воспитывают двух детей: Мика-Анжеля-Криста (2009) и дочь Эву-Владу (2010).



