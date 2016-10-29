Не удержали: Земфира прыгнула на руки фанатов и повредила колено

Германский концертный тур Земфира завершила в Берлине. На концерте певице в какое-то время показалась, что толпа зрителей перед сценой достаточно плотная, и она решилась на свой коронный трюк…

Концерт Земфиры в Берлине стал, пожалуй, самым массовым во всем туре под названием «Маленький человек», пишет «Комсомольская правда».

В Германии Земфира посетила пять городов: Гамбург, Штуттгарт, Оффенбах, Дюссельдорф и Берлин. В столице Германии для Земфиры выделили крупнейшую концертную площадку - «Tempodrom», которая вмещает более 3500 зрителей.

Не удивительно, что у самой сцены фанаты рок-звезды создали довольно плотную толпу, и Земфира решила выполнить свой коронный номер – прыжок на руки зрителей.

Прыжок был хорош, а вот в остальном… Певицу поймали на руки, но при этом она сильно ударила колено. Земфира, впрочем, не расстроилась и сказала публике спасибо за горячий прием, поглаживая больное место.