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"Доктор Хаус" стал обладателем звезды на Аллее славы в Голливуде

26 октября 2016, 11:51 [ «АН-онлайн» ]

"Доктор Хаус" стал обладателем звезды на Аллее славы в Голливуде
фото: globallookpress.com

Один из самых знаменитых британских актеров современности Хью Лори стал обладателем именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

Артист на церемонии открытия звезды признался, что ему всю жизнь - вот уже 57 лет - сопутствовала невероятная удача, поэтому он постоянно ждет, что ему "на голову упадет рояль", чтобы восстановить баланс во Вселенной. Как сообщает издание The Guardian, Хью Лори также поблагодарил и похвалил США за изобретение мартини, пиццы и, конечно, джинсов.

Напомним, Лори проснулся знаменитым после выхода сериала "Дживс и Вустер" по произведениям сэра П. Г. Вудхауза. Позже он снялся в сериале "Доктор Хаус", который стал одним из самых популярных в истории телевидения.

 

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