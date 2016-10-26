"Доктор Хаус" стал обладателем звезды на Аллее славы в Голливуде

Один из самых знаменитых британских актеров современности Хью Лори стал обладателем именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

Артист на церемонии открытия звезды признался, что ему всю жизнь - вот уже 57 лет - сопутствовала невероятная удача, поэтому он постоянно ждет, что ему "на голову упадет рояль", чтобы восстановить баланс во Вселенной. Как сообщает издание The Guardian, Хью Лори также поблагодарил и похвалил США за изобретение мартини, пиццы и, конечно, джинсов.

Напомним, Лори проснулся знаменитым после выхода сериала "Дживс и Вустер" по произведениям сэра П. Г. Вудхауза. Позже он снялся в сериале "Доктор Хаус", который стал одним из самых популярных в истории телевидения.