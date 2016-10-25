Певица Слава легла на операцию, когда встал вопрос о глухоте

Самочувствие певицы ухудшилось еще неделю назад, но она продолжала гастролировать, чтобы не подводить организаторов концертов и зрителей. Однако резкая боль в левом ухе все же заставила Славу обратиться за помощью к медикам.



Исполнительница была срочно прооперирована, иначе ей грозила глухота. Теперь Слава упрекает себя за то, какой легкомысленной была по отношению к собственному здоровью. Чтобы успокоить поклонников, она разместила на своей страничке в соцсети следующее обращение (орфография автора сохранена): Хорошие мои ,дорогие поклонник ,я надеюсь вы меня поймете ,я вас очень люблю .но по состоянию здоровья не смогу приехать в Тверь ,Ступино и Тулу !но врач сказал что я обязательно выздоровлю очень скоро ,и в Костроме смогу дать концерт по полной программе !!!!еще раз простите меня я уже давно должна была быть в больнице ,но не хотела отменять концерты до последнего!Теперь могу оглохнуть на одно ухо.поэтому всем советую заботиться о своем здоровье!мы перенесем даты на Тулу,Ступино и Тверь и обязательно приедем!!!!еще раз простите!я надеюсь на ваше понимание и поддержу!!!



Представитель певицы сообщил НСН, что через пару-тройку дней Славу уже выпишут и она сможет вернуться к работе. Какое-то время ей еще придется проходить обследования, но она уже сможет петь, тем более что певица не использует ушные мониторы, которые могли бы негативно повлиять на больное ухо.





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