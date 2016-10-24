Во время концерта, прошедшего два дня назад в Лос-Анджелесе, у американской поп-исполнительницы Бритни Спирс возникли сложности со сценическим костюмом.

Конструкция, удерживающая бюстгальтер певицы, не выдержала ее энергичных движений и сломалась, однако Спирс не стала прерывать выступение. Ассистенты тут же выбежали на сцену, чтобы попытаться починить застежку, пока Спирс исполняла кавер-версию на песню Джоан Джетт “I Love Rock'n'Roll”. Однако все их усилия оказались тщетными - привести костюм в порядок в процессе выступления так и не удалось. Тогда на помощь певице пришел один из танцоров: сняв свою рубашку, он отдал ее Бритни.

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