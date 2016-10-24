На программу «Модный приговор» приходят не только безвкусно одетые домохозяйки, но и вполне звездные личности. Очередной гостьей передачи стала главная героиня детского фильма «Приключения Буратино», исполнившая роль Мальвины.

Привела на съемки Татьяну Войтюк (девичья фамилия Проценко) ее подруга, не одобряющая «голубой» гардероб несостоявшейся актрисы. По мнению приятельницы, неуверенность в себе и невостребованность в кино привела к раздраю в гардеробе Татьяны, очень уж любящей лазоревые оттенки.

Первая и единственная роль Мальвины (1976 г.) поставила жирную точку в кинокарьере девочки, рьяно мечтавшей сниматься. Больше такого везения героине с голубыми волосами не выпадало (ассистентка режиссера пригласила девочку на пробы после первого знакомства в поезде), все последующие кастинги юная актриса проваливала. Отказ, следовавший один за другим, породил в девочке неуверенность. Даже специально написанный под Татьяну сценарий к фильму «Про Красную Шапочку» не пригодился ей. Начинающая актриса неожиданно получила сотрясение мозга и не смогла сыграть в фильме главную роль.

Как стилисты во главе с ведущим модного шоу Александром Васильевым изменили имидж Татьяны Войтюк, можно посмотреть здесь.





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